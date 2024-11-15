مُجدداً.. غارات عنيفة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتشير المعطيات الميدانية أن الغارات طالت منطقة الغبيري ما أدى إلى تدمير عددٍ من المباني هناك.

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وسبق هذا القصف إنذارات تحذيريّة أطلقها العدو الإسرائيلي متوجهاً بها إلى سكان الضاحية إذ طالبهم بإخلاء منازلهم.

وتأتي هذه الغارات عقب قصف عنيف شهدته الضاحية اليوم، حيث نفذ العدو سلسلة هجمات استهدفت مبانٍ عديدة هناك لاسيما في منطقة الطيونة وبرج البراجنة.

ويتزامن هذا القصف مع خرقٍ لجدار الصوت نفذه الطيران الإسرائيلي فوق مناطق البقاع وصيدا وإقليم الخروب.