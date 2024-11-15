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لبنان

تفجيرات إسرائيلية في بلدة لبنانيّة.. ما حصل خطير!

Lebanon 24
15-11-2024 | 12:05
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أقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تنفيذ عمليات تفجيرٍ في بلدة مركبا - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن تلك التفجيرات تسبّبت بارتجاجات بالأرض بالإضافة إلى أصوات قوية سُمعت أصداؤها في أنحاء قضاء مرجعيون.
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