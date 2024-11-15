تفجيرات إسرائيلية في بلدة لبنانيّة.. ما حصل خطير!

أقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تنفيذ عمليات تفجيرٍ في بلدة مركبا - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن تلك التفجيرات تسبّبت بارتجاجات بالأرض بالإضافة إلى أصوات قوية سُمعت أصداؤها في أنحاء قضاء مرجعيون.