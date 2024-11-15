مجزرة بلدة "دورس".. الدفاع المدني يكشف الحصيلة النهائية لعدد الشّهداء

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وأشارت إلى أن "الحصيلة النهائية لعمليات البحث أسفرت عن انتشال جثت وأشلاء ١٤ شهيداً، وجريح ما زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي". (الوكالة الوطنية)