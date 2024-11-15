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لبنان

مجزرة بلدة "دورس".. الدفاع المدني يكشف الحصيلة النهائية لعدد الشّهداء

Lebanon 24
15-11-2024 | 13:17
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدينا تمكنت، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة، التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس".
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وأشارت إلى أن "الحصيلة النهائية لعمليات البحث أسفرت عن انتشال جثت وأشلاء ١٤ شهيداً، وجريح ما زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي". (الوكالة الوطنية) 
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