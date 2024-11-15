وفاة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.. ماذا حصل مع "اليونيفيل" في بلدة شمع؟

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أضاف البيان: "وللأسف، توفي جندي حفظ سلام فرنسي في الحادث وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة".تابع :"على الأثر، قام أفراد الطاقم الطبي التابع لليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني بإسعاف المصابين في الموقع".ختم البيان: "ونيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، يعرب رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن أعمق تعازيه للعائلة خلال هذا الوقت العصيب. كما يعرب عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل والتام للمصابين". (الوكالة الوطنية)