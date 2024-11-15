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لبنان

وفاة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.. ماذا حصل مع "اليونيفيل" في بلدة شمع؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 13:22
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أعلنت اليونيفيل اليوم الجمعة في بيان، عن "تعرض قافلة تابعة لها كانت متجهة إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع".

أضاف البيان: "وللأسف، توفي جندي حفظ سلام فرنسي في الحادث وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة".
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تابع :"على الأثر، قام أفراد الطاقم الطبي التابع لليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني بإسعاف المصابين في الموقع".

ختم البيان: "ونيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، يعرب رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن أعمق تعازيه للعائلة خلال هذا الوقت العصيب. كما يعرب عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل والتام للمصابين". (الوكالة الوطنية) 
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