الخير: مسيرة إنماء المنية الإدارية مستمرة

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كشف المكتب الإعلامي للنائب أحمد الخير في بيان اليوم الجمعة، أن "النائب الخير واكب على الأرض استكمال شركة Global Contracting أعمال إعادة تأهيل أوتوستراد المنية وقيامها بإصلاح ما ظهر من عيوب في المرحلة الأولى من التنفيذ، بعد الشكاوى التي وصلته من المواطنين، وتابعها مع اتحاد بلديات المنية في جولة ميدانية بالأمس".وأكد الخير في البيان، "على أهمية التكامل بين نائب المنية وهيئاتها المنتخبة والمواطنين في عملية الإنماء"، مشسراً إلأى "إن مسيرة إنماء المنية الإدارية مستمرة، ولن نرضى بأن يشوبها أي شائبة، ولن تكون، إلا بما يليق بها وبأهلها".أضاف: "لن نوفر أي جهد في سبيل تحصيل حقوق المنية الإدارية والنهوض بواقعها على كل الصعد، انطلاقاً من المسؤولية التي نتحملها باسم أهل المنية، الذين أولونا ثقتهم الغالية". (الوكالة الوطنية)