غضبٌ في "سوق الخضار" بطرابلس.. ما السبب؟

شهد سوق الخضار الجديد في محلة المهجر الصحي بمدينة طرابلس، حالة من التوتر والغضب العارم من قبل التجار، وذلك إثر المداهمات التي تقوم بها إدارة الجمارك اللبنانيّة.

وأدت تلك المداهمات إلى اتخاذ التجار خطوة تصعيدية تمثلت بإقفال المحلات في السوق.