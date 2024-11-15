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لبنان

بالصورة.. العثور على "جسم غريب" في الضنية

Lebanon 24
15-11-2024 | 15:14
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عثر مواطنون على جسمٍ غريب داخل إحدى الأراضي الزراعية في بلدة إيزال - قضاء الضنية.
 
وعلى الأثر، توجّهت قوة من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنياً للكشف على الجسم المشبوه تمهيداً لتفجيره.
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