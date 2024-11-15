بالصورة.. العثور على "جسم غريب" في الضنية

عثر مواطنون على جسمٍ غريب داخل إحدى الأراضي الزراعية في بلدة إيزال - قضاء الضنية.

وعلى الأثر، توجّهت قوة من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنياً للكشف على الجسم المشبوه تمهيداً لتفجيره.