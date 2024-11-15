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لبنان

من خامنئي شخصياً.. رسالة إلى بري!

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:07
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أفادت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، بأنّ كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، علي لاريجاني نقل رسالتين إحداهما للرئيس السوري بشار الأسد، والأخرى لرئيس مجلس النواب نبيه برّي.
 
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ونقلت المعلومات عن لاريجاني قوله إنّ "الرسالتين من خامنئي شخصيًّا، وبلاده ستدعم أي قرار تتخذه المقاومة حول مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل".
 
وتحدّث لاريجاني عن مسودة مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار في لبنان، فأشار إلى أنه "من الممكن لبعض نقاط تلك المسودة أن تتيح التوصل إلى حلّ في المستقبل، إذا لم تسعَ واشنطن ومعها إسرائيل إلى العبث بها"، لافتاً النظر إلى إمكان البناء عليها.
 
وقال لاريجاني أيضاً إن "المبادرة الأميركية فيها نقاط إيجابية، لكن بعض نقاطها غامض ويحتاج إلى مزيد من البحث".

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