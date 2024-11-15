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لبنان

للمواطنين.. هذا ما فعله بعض المصارف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-11-2024 | 16:20
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بدأت مصارف عديدة بإعادة فتح وتنشيط العديد من صرافاتها الآلية في مناطق مختلفة وذلك تسهيلاً على المواطنين تقاضي أموالهم  عبرها.

وخلال الفترات الماضية، كانت المصارف تُقفل الصرافات الآلية خلال الليل، إلا أن هذا الأمر بدأ يتبدل مؤخراً حيث باتت الصرافات متوافرة في مختلف الأوقات.
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وسهلت هذه العملية آلية توفير السيولة للمواطنين خصوصاً وسط الأوضاع الأمنية، كما منحتهم قدرة الحصول على أموالهم من أماكن قريبة إليهم كي لا يضطروا للانتقال بعيداً بغية الحصول على اموالهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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