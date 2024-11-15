للمواطنين.. هذا ما فعله بعض المصارف

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وخلال الفترات الماضية، كانت المصارف تُقفل الصرافات الآلية خلال الليل، إلا أن هذا الأمر بدأ يتبدل مؤخراً حيث باتت الصرافات متوافرة في مختلف الأوقات.وسهلت هذه العملية آلية توفير السيولة للمواطنين خصوصاً وسط الأوضاع الأمنية، كما منحتهم قدرة الحصول على أموالهم من أماكن قريبة إليهم كي لا يضطروا للانتقال بعيداً بغية الحصول على اموالهم.