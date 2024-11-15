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لبنان

عن قصف الضاحية.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استكمل 4 موجات من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعماً أنه "استهدف بنى لحزب الله هناك".
 
وادّعى جيش العدو أن الغارات طالت مقرات قيادة ومستودعات أسلحة بالإضافة إلى مراكز مقرات وبنى أخرى، مشيراً إلى أنّ "هذه الغارات تأتي في إطار عمليات الجيش الإسرائيلي لضرب معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية والتي يستخدمها حزب الله لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل"، على حد تعبيره.
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كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله وضع جميع الأهداف التي تم استهدافها وسط المناطق السكنية المدنية"، مدعياً أن "الأمر هذا يمثل دليلاً على استخدام الحزب لسكان لبنان كدروع بشرية".
 
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