24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إيران تفاوض عن حزب الله؟
Lebanon 24
15-11-2024
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم تحصل زيارة علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الايراني الى لبنان هكذا بالصدفة، وانما تزامنت مع تلقي لبنان مسودة اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله، بواسطة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، ترددت معلومات ان واشنطن وافقت عليها، وطلبت اجابة المسؤولين اللبنانيين عليها، لكي يتم الاتفاق النهائي عليها فيما بعد، اذا لم يكن هناك اعتراضات او ملاحظات اساسية من الجانب اللبناني عليها.
Advertisement
فجأة سارع النظام الايراني لارسال لاريجاني الى لبنان، في مهمة عاجلة عنوانها الظاهري دعم لبنان ومقاومته وشعبه، بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والوقوف الى جانبه، كما صرح امام وسائل الإعلام، ولكن مثل هذه التصريحات العلنية، كما هي الابتسامة المصطنعة، للزائر الايراني الرفيع المستوى، لم تخفِ حقيقة مهمته، وهي تقصي كل ما يتعلق بمسودة وقف النار، والاطلاع على تفاصيلها، وطرح ملاحظات النظام الايراني عليها، مباشرة او مواربة، والاهم معرفة الرد الرسمي اللبناني عليها.واستلحق لاريجاني زياراته الرسمية، بلقاء موسع مع ممثلي بعض الكتل النيابية المتحالفة او المؤيدة لإيران في مقر السفارة الايرانية، لإظهار حجم تحالفات بلاده في الداخل اللبناني، ولاعطاء انطباع بتاثيرها في السياسة اللبنانية، بالرغم من النفي الظاهري لاي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وأرادت طهران من زيارة لاريجاني الى لبنان، ان تبلغ المسؤولين اللبنانيين والدول المعنية بالخارج، ان اي موقف يتخذه لبنان بخصوص اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل، لابد أن يحظى بموافقة النظام الايراني، وان لم تعلن ذلك مباشرة امام وسائل الإعلام .
في الخلاصة، اتى مستشار المرشد علي لاريجاني إلى لبنان، ليبلغ المسؤولين اللبنانيين، بما توافق عليه طهران او ترفضه في بنود الاتفاق الذي يحمل في طياته، تشددا بتطبيق القرار الدولي رقم١٧٠١، وظهر بوضوح أنه يفاوض عن حزب لله، بغياب قادة الحزب الذين اغتيلوا على يد إسرائيل، ولو لم يعلن ذلك صراحة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
06:51 | 2024-11-15
15/11/2024 06:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
08:55 | 2024-11-15
15/11/2024 08:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
11:12 | 2024-11-15
15/11/2024 11:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
11:00 | 2024-11-15
15/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
07:12 | 2024-11-15
15/11/2024 07:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-11-16
إقفال بعض الأقسام ونقص في الموظفين.. هل من أزمة في المصارف؟
01:48 | 2024-11-16
بالفيديو.. تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
02:05 | 2024-11-16
مواجهات عنيفة جنوباً.. والجيش الاسرائيلي ينسحب من شمع وطيرحرفا
02:02 | 2024-11-16
نديم الجميّل يلتقي داريل لحود: لاستعادة هيبة الدولة وحرية القرار
02:00 | 2024-11-16
هل تستطيع واشنطن اقناع إسرائيل بالنزول عن شجرة التصعيد؟
01:56 | 2024-11-16
بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء امس
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
16/11/2024 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
16/11/2024 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
16/11/2024 09:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24