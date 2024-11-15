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لبنان

في برج رحال.. استشهاد مسعف وجرح 7 في غارات اسرائيلية فجرا

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مسعفا استشهد وجرح 7 آخرين في بلدة برج رحال قضاء صور جراء غارات إسرائيلية فجر اليوم السبت.
 
وأفيد لاحقا ان الشهيد هو طارق محيش وهو قائد الدفاع المدني في المنطقة الرابعة- مفوضية جبل عامل-جمعية كشافة الرسالة الإسلامية.
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