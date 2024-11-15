في برج رحال.. استشهاد مسعف وجرح 7 في غارات اسرائيلية فجرا

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مسعفا استشهد وجرح 7 آخرين في بلدة برج رحال قضاء صور جراء غارات إسرائيلية فجر اليوم السبت.

وأفيد لاحقا ان الشهيد هو طارق محيش وهو قائد الدفاع المدني في المنطقة الرابعة- مفوضية جبل عامل-جمعية كشافة الرسالة الإسلامية.