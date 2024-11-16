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لبنان

سمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة في القبة

Lebanon 24
16-11-2024 | 00:46
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أقدم مجهول على القاء قنبلة في محلة القبة ـ طرابلس خلف مقهى الريان ما ادى الى انفجارها وتضرر بيك اب واشتعاله، و فرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء منطقة القبة.
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إلى ذلك، أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه محلات تعود ملكيتها لآل علوش في منطقة مشتل الزراعة على طريق مطعم الديوان – العبده.

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