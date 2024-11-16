سمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة في القبة

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أقدم مجهول على القاء قنبلة في محلة القبة ـ طرابلس خلف مقهى الريان ما ادى الى انفجارها وتضرر بيك اب واشتعاله، و فرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء منطقة القبة.إلى ذلك، أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه محلات تعود ملكيتها لآل علوش في منطقة مشتل الزراعة على طريق مطعم الديوان – العبده.