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لبنان

خلال توقيف "أبو المشاكل" في طرابلس.. إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين وسقوط جريحين

Lebanon 24
16-11-2024 | 00:51
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نفذت دورية من مخابرات الجيش بؤازرة قوة من الجيش مداهمة لاحد المطلوبين ويدعى "م.س" الملقب بـ "أبو المشاكل" في محلة شارع سوريا - التبانة، حيث جرى توقيف المطلوب واقتياده الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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وافادت مصادر ان عملية التوقيف تخللها تبادل كثيف لاطلاق النار نتج عنها سقوط جريحين.

يُذكر ان الموقوف هو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف.

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