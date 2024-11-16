خلال توقيف "أبو المشاكل" في طرابلس.. إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين وسقوط جريحين

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نفذت دورية من مخابرات الجيش بؤازرة قوة من الجيش مداهمة لاحد المطلوبين ويدعى "م.س" الملقب بـ "أبو المشاكل" في محلة شارع سوريا - التبانة، حيث جرى توقيف المطلوب واقتياده الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وافادت مصادر ان عملية التوقيف تخللها تبادل كثيف لاطلاق النار نتج عنها سقوط جريحين.يُذكر ان الموقوف هو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف.