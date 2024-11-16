إنذار إسرائيلي جديد إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/tu7wW9UdYj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024 Advertisement

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً جديداً لجميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مباني في حارة حريك.وقال عبر اكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب ف️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.