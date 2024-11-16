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لبنان

إنذار إسرائيلي جديد إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
16-11-2024 | 01:03
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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً جديداً لجميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مباني في حارة حريك.
وقال عبر اكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب ف️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
 
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