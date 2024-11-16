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لبنان

فشل قطع طريق الامداد عبر سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-11-2024 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان اسرائيل فشلت في الاسابيع الماضية في قطع طريق الامداد المرتبط بـ "حزب الله" والاتي من سوريا وهذا الامر كانت له مؤشرات ودلائل ميدانية كثيرة.
وبحسب المصادر فإن قيام اسرائيل بقطع طرق التواصل بين لبنان وسوريا لا يبدو أنه نجح في قطع خط الامداد، لذلك فإن تل ابيب لجأت الى تصعيد ضرباتها الجوية ضد سوريا في الساعات الماضية.
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وترى المصادر ان الاستهدافات في سوريا لا يمكن ان تستمر بهذه الوتيرة لاسباب مرتبطة بروسيا وخطوطها الحمر، لذلك فإن تل ابيب ستدرك سريعا مدى نجاح الاستهدافات في سوريا.
في المقابل، قال مرجع عسكريّ إنّ سوريا أصبحت من ضمن بنك أهداف إسرائيل، التي تعمل على ضرب مستودعات ومخازن الأسلحة التابعة لـ"حزب الله" في دمشق ومُحيطها كيّ تمنع تسلّحه من جديد، إضافة إلى استهداف المعابر.
أضاف أنّ سوريا هي دولة مهمّة جدّاً لـ"حزب الله"، وسبق وأنّ الأمين العام السابق لـ"الحزب" الشهيد حسن نصرالله أعلن أنّ المطلوب من دمشق ليس دخولها في الحرب، لأنّ أهميتها تكمن بأنّ تكون معبراً للسلاح الآتي من إيران إلى خطوط القتال في جنوب لبنان، وأيّ إستهداف لها يُعتبر ضربة كبيرة لـ"المقاومة".
وأكّد المرجع عينه أنّ الغارات على سوريا لن تتوقّف إنّ لم تنتهِ الحرب في لبنان، وأصبحت دمشق حكماً في قلب المعركة لأنّها داعمة لـ"المقاومة"، و"الحزب" يستخدم أراضيها لنقل السلاح وتخزينه.

المصدر: لبنان 24

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