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لبنان

بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء امس

Lebanon 24
16-11-2024 | 01:56
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أعلن الاعلام الحربي في حزب اللهه ان عناصره استهدفت عند الساعة 11:15 من مساء الجمعة، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية.
كما استهدف عناصر الحزب مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية، عند الساعة 12:15 من ليل الجمعة – السبت.
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