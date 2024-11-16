محاولات تسلل اسرائيلية جنوباً.. ومواجهات من مسافة صفر

حاول الجيش الاسرائيلي قبل ظهر اليوم التسلل مجددا الى الاراضي اللبناني عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي كما تعرضت البلدات المذكورة لقصف معاد.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان القصف المدفعي استهدف منطقة "حامول"، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا وعلما الشعب، كما ان الغارات استهدفت
بلدات مجدل زون والحي الغربي في طيرحرف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقدم ليل امس على تفجير مقام النبي شمعون الصفا ثم اسنحب من تلة شمع على وقع المواجهة مع عناصر من حزب الله، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
في المقابل، تصدت عناصر حزب الله لمحاولات تقدم الجيش الاسرائيلي على محور بلدتي شمع وطيرحرفا حيث دارت إشتباكات عنيفة استمرت ساعات ما اجبر الجيش الاسرائيلي على الانسحاب.