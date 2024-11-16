محاولات تسلل اسرائيلية جنوباً.. ومواجهات من مسافة صفر

حاول الجيش الاسرائيلي قبل ظهر اليوم التسلل مجددا الى الاراضي اللبناني عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي كما تعرضت البلدات المذكورة لقصف معاد.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان القصف المدفعي استهدف منطقة "حامول"، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا وعلما الشعب، كما ان الغارات استهدفت

بلدات مجدل زون والحي الغربي في طيرحرف.