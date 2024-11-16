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لبنان

"تيار المستقبل": اطلاق النار على حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة عمل فتنوي بامتياز

Lebanon 24
16-11-2024 | 02:36
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دانت منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل"، في بيان، "تعرض حاجز لقوى الامن الداخلي، في وادي الزينة، إلى اطلاق نار مساء أمس من جهات مشبوهة تسعى إلى الإخلال بالأمن وزرع الفتنة في المنطقة"، معتبرة أن "هذا الاعتداء الجبان على قوى الأمن الداخلي، عمل فتنوي بامتياز"، ومطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية ب"العمل سريعاً  على توقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة ليكونوا عبرةً لكل من يستسهل الاعتداء على مؤسسات الشرعية اللبنانية وعناصرها الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل حفظ الأمن في هذه الايام الصعبة".
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وختمت المنسقية بيانها: "حمى الله قوى الامن الداخلي وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية،  وحمى لبنان من فتن لعن الله من يعمل لإشعالها".
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