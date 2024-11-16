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لبنان

لتعيين ضباط اختصاصيين.. امن الدولة تعلن اجراء مباراة للعسكريين والمدنيين

Lebanon 24
16-11-2024 | 03:13
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان التالي:

" تعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة عن إجراء مباراةٍ للعسكريّين والمدنيّين خلال العام 2024، لتعيين ضبّاط إختصاصيّين من حَمَلة الدكتوراه والمهندسين والمجازين في اختصاصات محدّدة، وتطلب المديريّة إلى الذين يرغبون في الترشّح للمشاركة في المباراة، متابعة الصفحات الرسميّة للمديريّة العامّة لأمن الدولة على وسائل التواصل الاجتماعيّ-facebook ) (instagram - X، أو التقدّم من المديريّات الإقليميّة لأمن الدولة في مختلف المحافظات اللبنانيّة للاستحصال على كافّة التفاصيل".
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