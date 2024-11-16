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لبنان
جريمة مروعة في أنطلياس.. أب أطلق النار على ابنه وأرداه قتيلا
Lebanon 24
16-11-2024
|
03:02
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أقدم المدعو "أ.ا" على اطلاق النار على إبنه المدعو "ز.ا" من مسدس حربي داخل منزله الكائن في منطقة أنطلياس فارداه قتيلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، فإن الضحية يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أصحاب السوابق، وكان قد أقدم على الإعتداء والضرب عدة مرات على والده ووالدته داخل منزلهم الأمر الذي دفع الأب الى قتله بعد معاناة دامت لسنتين.
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وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية الى مكان الجريمة واتخذت الإجراءات اللازمة وتم نقل الجثة بواسطة الدفاع المدني اللبناني، وأقدم الأب على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
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