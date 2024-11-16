إنذار إسرائيلي جديد إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/8vV9ZdN8ap — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024 Advertisement

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً جديداً الى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حارة حريك، والغبيري، وبرج البراجنة.وقال عبر اكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.