الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية (فيديو)

#عاجل جيش الدفاع شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة أخرى من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة بنى ارهابية لحزب الله.
🔸جميع الأهداف وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد مما يشكل… pic.twitter.com/tWkwQjJJFV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة أخرى من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة بنى ارهابية لحزب الله.
🔸جميع الأهداف وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد مما يشكل… pic.twitter.com/tWkwQjJJFV