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لبنان

الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2024 | 04:36
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية حيث استهدفت عدة بنى تحتية لحزب الله. 
وتابع: جميع الأهداف وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد مما يشكل دليلًا آخر على استخدام سكان لبنان دروعًا بشرية. 
وأضاف: قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات مسبقة واستطلاعات من الجو وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان.
 
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