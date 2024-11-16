الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية (فيديو)

#عاجل جيش الدفاع شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية



🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة أخرى من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة بنى ارهابية لحزب الله.



🔸جميع الأهداف وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد مما يشكل… pic.twitter.com/tWkwQjJJFV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024 Advertisement

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية حيث استهدفت عدة بنى تحتية لحزب الله.وتابع: جميع الأهداف وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد مما يشكل دليلًا آخر على استخدام سكان لبنان دروعًا بشرية.وأضاف: قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات مسبقة واستطلاعات من الجو وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان.