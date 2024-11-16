بصليات صاروخية.. حزب الله يستهدف قاعدة استراتيجية في حيفا

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أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم السبت 16-11-‌‏2024، تجمعاً لِقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بصلية صاروخيّة.‏كما أعلن الحزب انه عند الساعة 10:55 من صباح اليوم ‏السبت 16-11-2024، تم استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى ‏الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة.