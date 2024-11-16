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لبنان

شهداء وجرحى... العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة إسعاف في كفرتبنيت

Lebanon 24
16-11-2024 | 05:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرتبنيت، أدت الى استشهاد مسعفين إثنين وجرح 4.
 
 
 
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