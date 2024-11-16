شهداء وجرحى... العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة إسعاف في كفرتبنيت

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرتبنيت، أدت الى استشهاد مسعفين إثنين وجرح 4.

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