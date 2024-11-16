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لبنان
وزارة الصحة: اعتداءان همجيان اضافيان على مسعفين في برج رحال وكفرتبنيت
Lebanon 24
16-11-2024
|
06:12
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن استشهاد مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر من العدو الإسرائيلي خلال عمله الانقاذي لسحب جريح.
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كذلك أدت غارة للعدو الإسرائيلي على فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال عمل إنقاذي في كفرتبنيت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة مسعفين آخرين بجروح ولا يزال مسعفان مفقودين.
إن وزارة الصحة العامة تكرر إدانتها هذه الاعتداءات الهمجية على مسعفين خلال عملهم الإنساني الانقاذي، ما يظهر حجما غير مسبوق لعنف لا يترك أدنى مجال للقيم الإنسانية التي لم تكن تغيب في السابق إبان الحروب والنزاعات.
ويشكل إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار استهدافاته للعاملين الصحيين انعكاسا لانتهاكات حاقدة خطرة ومن أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لها لضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية وعدم ترك المجال مفتوحا لشريعة العنف والإبادة.
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