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لبنان

اليوم وغدا... مغارة جعيتا مُقفلة

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:13
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أعلنت ادارة مرفق ادارة جعيتا السياحي عن إقفال أبوابها اليوم وغدا الاحد، حدادا على وفاة مديرها العام الدكتور نبيل الحداد.
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