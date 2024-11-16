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لبنان

بالصورة.. هذا ما يشهده اوتوستراد جل الديب

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:34
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي، والاضرار مادية.
 
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. 
 
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