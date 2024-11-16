بعلبك شيّعت الدفعة الأخيرة من شهداء الدفاع المدني

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أقيمت مراسم تشييع الدفعة الأخيرة من شهداء الغارة المعادية التي استهدفت مركزَ بعلبك للدفاع المدني الإقليمي في بلدة دورس، أمام جنة الشهداء في بعلبك، حيث حُملت على الأكتاف في موكب حاشد ومهيب، نعوشُ ثلاثة شهداء هم: رئيس المركز بلال علي رعد، المسعف علي فواز عواضة، والمسعف حسين محمد حسن.وشارك في التشييع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، ممثلاً بمدير غرفة العمليات جوزيف أبو شعيا على رأس وفد من الدفاع المدني، وفد من قيادة منطقة البقاع في "حزب الله"، وفد من قيادة إقليم البقاع في حركة "أمل"، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل وأعضاء من المجلس البلدي، مخاتير، وفاعليات دينية وحزبية واجتماعية.وأم الصلاة السيد حيدر عثمان، ووريت الجثامين التي جُللت ببذات مسعفي الدفاع المدني، في جنة الشهداء.وتحدث سلمان عدنان سليمان، المكلف بإدارة شؤون مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني، فقال: "نحن لم نخسر زملاء عمل فحسب، وإنما خسرنا أخوة، خسرنا أهلنا، الشباب على مدى شهرين عملوا بشكل متواصل دون كلل أو ملل، في خدمة الناس ومساعدتهم ليلا ونهارا، عز علينا كثيرا خسارة إخوتنا في الإنسانية، إخوتنا في الدفاع المدني، على رأسهم القائد بلال رعد الذي كان نعم القيادة، ويحمل مدينة بعلبك وهذه المنطقة على ظهره، كان يبذل كل وقته للدفاع المدني، الرحمة لروحه ومثواه الجنة إن شاء الله، ونحن بتوجيه من المدير العام العميد ريمون خطار سنبقى على خطاه، سنحمل بعلبك والمنطقة كلها على ظهرنا وعلى رأسنا بإذن الله. وتأمين الحماية المدنية لأهلنا ستكون مسؤوليتنا كما كانت في حياة بلال".وختم سليمان: "نرجو من الله أن يمنحنا الصحة والعافية وأن ينجينا جميعا وأن تمر هذه الأزمة على سلامة".