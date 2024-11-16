إسرائيل نشرت فيديو للغارات على الضاحية الجنوبية.. ما الذي زعمت أنّها استهدفته؟

#عاجل جيش الدفاع شن موجة أخرى من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية



🔸استكملت طائرات سلاح الجو الحربية شن سلسلة جديدة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنى إرهابية لحزب الله الإرهابي.



🔸جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت من قبل حرب الله… pic.twitter.com/bJVemOCQEf