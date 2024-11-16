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لبنان
حالتها حرجة.. إصابة شابة بشظايا صاروخ إسرائيلي في منطقة الشياح
Lebanon 24
16-11-2024
|
07:22
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أصيبت شابة اليوم بشظايا صاروخ استهدف منطقة الشياح، وذلك بعد سلسلة من التهديدات التي أطلقها العدوّ الإسرائيلي باستهداف الأبنية السكنية في المنطقة. ووفقًا للمصادر، كانت آية قد غادرت منزلها إثر هذه التهديدات، إلا أنها أصيبت بشظية في رأسها أثناء مرورها على الطريق، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد.
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وتم نقل آية على وجه السرعة إلى مستشفى سان جورج لتلقي العلاج، حيث أفادت مصادر طبية أن حالتها الصحية حرجة. (الجديد)
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