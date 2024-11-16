مُجدّداً... تهديد إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبية (صور)

مرّة جديدة، أنذر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط التي نشرها في حارة حريك والغبيري.

وقال: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".