22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري تابع التطورات خلال استقباله بقرادونيان وأبي رميا
Lebanon 24
16-11-2024
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة التربية والشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
Advertisement
بعد اللقاء، تحدث أبي رميا: "كان لي الشرف لقاء دولة الرئيس بري الذي يلعب دور محوري على المستوى السياسي والوطني نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية القائمة على لبنان، وكان اللقاء في لحظة مصيرية لأننا كلنا نعلم أن هناك اقتراح جدي لوقف اطلاق النار برعاية أميركية ومواكبة أوروبية وبالتحديد فرنسية، اتطلعت من دولة الرئيس على حيثيات هذا الإقتراح والأكيد أن هذا الإقتراح هو ملكه وملك الدولة اللبنانية وملك الأطراف المعنية، ونقلت له الأجواء الدبلوماسية التي أنا بأجوائها على المستوى الأوروبي والتمنيات مثل ما سمعنا أن نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً من المفاوضات من أجل التوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار وليس فقط وقف الإعتداءات لأن الهدف أن نذهب الى الإستقرار الدائم على مستوى الجنوب اللبناني وعلى مستوى لبنان ككل".
وأضاف: "انطلاقاً من هذه المعطيات نستطيع القول اليوم أن هناك تقدم ولكن الأمور لم تحسم حتى هذه اللحظة بانتظار المفاوضات التفصيلية حول آليات تطبيق الإقتراح الذي قدم الى لبنان وبانتظار الملاحظات التي ستأتي من الأطراف المعنية، وأملنا كبير أن نوقف هذه الآلة التدميرية التي عبثت بلبنان بشراً وحجراً وعلى أساس أن هذا الإقتراح "وقف اطلاق النار" يصل الى خواتم سعيدة ان نستطيع النهوض بالبلد على مستوى إعادة الإعمار وعلى مستوى اعادة انتظام الحياة العامة بانتخاب رئيس للجمهورية لنستعيد حيويتنا ونشاطنا خاصة في الإصلاحات الضرورية المطلوبة على كل المستويات المالية والإقتصادية والإجتماعية، هذا أملنا ونتمنى أن تكون الأيام القليلة المقبلة نسمع أخبار سعيدة على هذا القبيل".
كما استقبل رئيس المجلس الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، حيث تناول البحث التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
00:12 | 2024-11-16
16/11/2024 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
02:00 | 2024-11-16
16/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. مسؤولٌ أميركي يعلنها
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. مسؤولٌ أميركي يعلنها
15:00 | 2024-11-15
15/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
11:12 | 2024-11-15
15/11/2024 11:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
11:00 | 2024-11-15
15/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:04 | 2024-11-16
الشابة سيلين استشهدت.. أُصيبت بشظايا صاروخ في الشياح
10:03 | 2024-11-16
بالصور... تحذيرات جديدة لسكان الضاحية الجنوبية
09:56 | 2024-11-16
بالفيديو... غارات إسرائيليّة قرب مستشفى وأضرار كبيرة
09:52 | 2024-11-16
وديع الخازن: لتنفيذ الـ1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية
09:26 | 2024-11-16
سلسلة غارات عنيفة على صور
09:04 | 2024-11-16
قطع الطريق في محلة الريجي - القبة بالاطارات المشتعلة (فيديو)
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
16/11/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
16/11/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
16/11/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24