الراعي عيّن روز شويري رئيسة للمؤسسة المارونية للانتشار

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عقدت المؤسسة المارونية للانتشار جمعيتها العمومية، بحضور أكثرية أعضائها للتشاور في تداول السلطة بعد ان أعلن رئيسها شارل الحاج رغبته التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية، رغم اصرار الأعضاء على بقائه، وذلك بهدف تفعيل مبدأ المداورة في المؤسسات المارونية وتسليم المشعل الى أحد الأعضاء الفاعلين.وتم التوافق بالإجماع على طرح اسم نائبة الرئيس روز شويري على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي ايدّ وزكّا هذا الطرح ووقّع مرسوماً بطريركياً دُوّنَ في سجل التفويضات عدد 65/2024 تاريخ 13/11/2024 عيّن بموجبه روز أنطوان شويري رئيسة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات.الراعيوظهر اليوم شارك أعضاء المؤسسة في الصرح البطريركي باحتفال التسّلم والتّسليم بين الحاج والشويري برعاية الراعي الذي هنأ المؤسسة على "الأسلوب الراقي والحضاري والسلِس في تداول السلطة وعلى الجهود الجبارة التي قام بها رئيس وأعضاء المؤسسة خلال السنوات السّت الماضية التي شهدت أزمات مالية واقتصادية وصحية وتربوية". كما حيّا شويري وشكرها على استعدادها حمل المشعل "لاسيّما وأنها واكبت المؤسسة مع افراد عائلتها منذ غياب المؤسّس الراحل أنطوان شويري وشاركت في تأسيس المكاتب وفي كافة النشاطات والزيارات والمؤتمرات وثبّتت علاقات مميّزة مع الابرشيات والبعثات اللبنانية والفاعليات في لبنان وفي بلاد الانتشار، كما ترأسّت الأكاديمية المارونية منذ تأسيسها عام 2013 والتي استقبلت حوالي 500 شاب وشابّة جامعيّين من أكثر من 30 بلدٍ في الاغتراب، متمنياً لها التوفيق والتألّق في مهامها السامية.كذلك وجّه الراعي الى الرئيس السابق "تحية تقدير وافتخار لجدّية التزامه ومهنيّته ورؤيته البناءة وسهره الدائم على مصالح المؤسسة وسعيه الدؤوب في سبيل توسّع آفاق نشاطاتها وعملها في بلاد الانتشار، وبالأخصّ لتضحياته وعطاءاته الجمة في المؤسسة وفي جمعية Solidarity التي قدّمت أكثر من 190,000 حصة غذائية لآلاف العائلات في أكثر من 750 بلدة وما تزال، وأيضاً لجهوده الجبّارة في المجال الصحي خلال جائحة الكورونا وفي الحقل التربوي حيث ساهم في تخفيف وطأة الأقساط المدرسية منذ سنتين ل 10.565 طالب وطالبة".وقال الراعي: "اليوم الحاجات كبيرة وعدد الذين هاجروا من لبنان للاسف ضخم وكبير وعلى لجنة الانتشار أن تتحمل المسؤولية، وبكل اسف المسيحيون لا يلبون النداء بتسجيل وقوعات أبنائهم في السفارات اللبنانية في الخارج دون أن نتراجهم بذلك، وهذا له تأثير كبير علينا في لبنان، لكنني لا أفهم كيف أن المسيحي الذي هاجر من لبنان يقول ان هذا الوطن ليس له".وأضاف: "نحن نعرف من خلال السفارات والقنصليات ومكاتب المؤسسة في الخارج كيف أن المسلمين اللبنانيين يسجلون وقوعات أبنائهم فور ولادتهم على عكس المسيحيين، ومن هنا يبدأ عمل المؤسسة باقناعهم انهم أن لم يسجلوا أبناءهم، فهذا يعني انهم أصبحوا امواتا وغير موجودين على لوائح الشطب في لبنان بينما هم في الخارج يملؤون الكون وهذا شيء غير طبيعي ان يستمر، لذلك نأمل منهم أن يعوا حقيقة هذا الموضوع".وختم: "على من يهاجر ألا يبيع أرضه ولا يتماهل في تسجيل أبنائه الذين يولدون في الخارج"، مؤكدا ان "لبنان لم ينته ولن ينتهي بوجود قديسيه الذين بلغ عددهم التسع قديسين".الحاجمن جهته شكر الرئيس السابق للمؤسسة للراعي "إحاطته الدائمة ومحبته وإرشاداته وتعهّد أمامه متابعة انخراطه في المؤسسة وبقاءه عضوا فاعلاً ونشيطاً".وقال: "من أهم انجازات الست سنوات الماضية تأمين تداول للسلطة واستمرارية للمؤسسة،والجميع يعلم أن المؤسسات لا تعيش اذا لم تكن هناك استمرارية، والسيدة شويري يعلم الجميع انها كانت معنا كما جميع الأعضاء فاعلين لذلك اشكرهم جميعا على تعاونهم وانا على ثقة بأن السيدة شويري ستكمل المسيرة وتستمر بالرسالة وسأكون داعما للرئيسة الجديدة".وختم الحاج: "على الجميع أن يفتخر بدور المؤسسة خصوصا في هذه الأيام لأنه ولسوء الحظ هناك زيادة في هجرة اللبنانيين".الشويريبدورها شكرت شويري للبطريرك الراعي والأعضاء كافة ثقتهم وعطاءاتهم، وطلبت منهم "متابعة المسيرة متحدين مع بعضنا البعض التي رسمها الرئيس الأول الراحل الوزير ميشال اده مع الاعضاء الحاليين ومع كافة الاعضاء الذين غابوا عنّا وبقيت ذكراهم راسخة في وجدان وضمير المؤسسة".أضافت: "اشكرك صديقي شارل على كل ما بذلته من جهود في المؤسسة أو من جلال تأسيس مؤسسة "سوليدارتي" التي ساعدت العائلات اللبنانية على تخطي المحن التي أصابت لبنانا العزيز من خلال مساهمتها على الاصعدة الصحية والتعليمية والغذائية وإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء الانفجار المشؤوم في ٤ آب ٢٠٢٠".وفي الختام قدم البطريرك الراعي للحاج ميداليات البطريركية عربون وفاء وتقدير وبركة، سائلاً الله ان يوفقّه مع عائلته ويبقيه سنداً للكنيسة المارونية ويغدِقَ عليه بفائض نعمه وخيراته، كما سلم الشويري مرسوم تعيينها، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها.