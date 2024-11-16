مجزرة إسرائيليّة جديدة... إستشهاد عائلة بأكملها

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة استهدفت حيّاً سكنيّاً في بلدة الخريبة - بعلبك.

وأشارت إلى استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال.