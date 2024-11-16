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لبنان

سلسلة غارات عنيفة على صور

Lebanon 24
16-11-2024 | 09:26
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بعد التهديد الإسرائيليّ لسكان صور، شنّت طائرات العدوّ سلسلة غارات عنيفة استهدفت المدينة.
 
 
واستهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة مبنى في شارع القدس مقابل حلويات الشرق.
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كما أغارت طائرات العدوّ على بلدة العباسية، وخلف مستشفى جبل عامل.
 
 
 
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