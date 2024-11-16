سلسلة غارات عنيفة على صور

بعد التهديد الإسرائيليّ لسكان صور، شنّت طائرات العدوّ سلسلة غارات عنيفة استهدفت المدينة.

واستهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة مبنى في شارع القدس مقابل حلويات الشرق.

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كما أغارت طائرات العدوّ على بلدة العباسية، وخلف مستشفى جبل عامل.