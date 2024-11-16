وديع الخازن: لتنفيذ الـ1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية

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جدّد الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، "دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حرصهما المُستمر على إبعاد كأس الحرب عن لبنان، وسعيهما الحثيث لعودة إستقراره في ظل الظروف الراهنة"، مشددا على "ضرورة تنفيذ القرار ١٧٠١ ، ونشر الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية، تأميناً لسيادة لبنان ومنعاً لأي خروقات تُهدّد أمنه وتستفز المقاومة".وعبّر عن "تقديره العميق للدول الصديقة التي بادرت الى إرسال المساعدات الطبية والانسانية، والتي تحرص على مؤازرة لبنان في المحافل الدولية".وفي السياق، أعرب الخازن عن "تعاطفه الكبير مع مأساة النازحين الذين يعيشون ظروفاً قاسية"، داعياً المسؤولين إلى "مواكبتهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم"، مناشدا القوى السياسية في لبنان "عدم التباطؤ في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الفراغ الرئاسي يزيد من تعقيد الأوضاع ويُعرقل مسار التعافي الوطني".