الشابة سيلين بحالة خطيرة.. أُصيبت بشظايا صاروخ في الشياح

أصيبت الشابة سيلين عباس حيدر، من بلدة القصيبة، بجروحٍ خطيرة إثر إصابتها بشظايا صاروخ استهدف منطقة الشياح اليوم.

ووفقا للمعلومات، فإن إصابة سيلين جاءت في الرأس، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد.