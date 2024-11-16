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لبنان

الشابة سيلين بحالة خطيرة.. أُصيبت بشظايا صاروخ في الشياح

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:04
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أصيبت الشابة سيلين عباس حيدر، من بلدة القصيبة، بجروحٍ خطيرة إثر إصابتها بشظايا صاروخ استهدف منطقة الشياح اليوم. 
 
ووفقا للمعلومات، فإن إصابة سيلين جاءت في الرأس، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد.
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