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لبنان

3452 شهيدا و14664 جريحا منذ بدء العدوان

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:36
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان 
وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الجمعة 15 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 7 شهداء و 65 جريحا.
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وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3452 شهيدا و 14664 جريحا.
 
 
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