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لبنان

غارات إسرائيليّة عنيفة جدّاً استهدفت الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:44
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في جديد الغارات على الضاحية الجنوبيّة، شنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ غارة على منطقة الحدث - الكفاءات قرب مدرسة "ليسيه بيلوت". 
 
 
كما استهدفت طائرات العدوّ بغارة عنيفة جدّاً منطقة برج البراجنة.
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