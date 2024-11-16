غارات إسرائيليّة عنيفة جدّاً استهدفت الضاحية الجنوبية

في جديد الغارات على الضاحية الجنوبيّة، شنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ غارة على منطقة الحدث - الكفاءات قرب مدرسة "ليسيه بيلوت".

كما استهدفت طائرات العدوّ بغارة عنيفة جدّاً منطقة برج البراجنة.