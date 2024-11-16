بالأرقام.. استهلاك البنزين تراجع في لبنان

أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، لقناة "LBCI" بأن البواخر التي تصل إلى لبنان تحصل على إذن مسبق من الأمم المتحدة والجيش.



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ولفت إلى أن انخفاض الاستهلاك ساهم في زيادة المخزون الذي يتحرك بشكل طبيعي وفق الطلب المحلي. وأشار شماس إلى انخفاض استهلاك البنزين بنسبة 35% والمازوت بنسبة 15% نتيجة العمليات العسكرية الجارية.ولفت إلى أن انخفاض الاستهلاك ساهم في زيادة المخزون الذي يتحرك بشكل طبيعي وفق الطلب المحلي.