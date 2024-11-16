في الجنوب والبقاع.. مناطق تتعرّض لغارات وهذه آخر المستجدات (تغطية مباشرة)

شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدف عدداً من مناطق جنوب وشرق لبنان.

واعتباراً من الساعة الـ4 ظهراً ولغاية الساعة الـ10 ليلاً، فإن الغارات طالت البلدات والقرى التالية في الجنوب:

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- عريض مرجعيون-دبين

- انصار

- سهل القليلة

- مفرق العباسية-صور

- عربصاليم

- المعشوق

- ديرقانون النهر-الحلوسية

- الخيام

- بلاط

- كفررمان

- حبوش

- كفرتبنيت

- زوطر الغربية

- دير الزهراني

- عرمتى

- المحمودية-العيشية

- الخرايب-السكنية

- زوطر الشرقية

- الحوش

- برج الشمالي

- المساكن

- مفرق معركة

- مدينة صور

- الريحان

- سهل عدلون

- كفردونين

أما غارات البقاع، فطالت المناطق التالية:

- الخريبة-بعلبك

- لبايا

- زلايا

- حارة حريك



