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لبنان

بصلية صاروخية.. عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
16-11-2024 | 12:31
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.‏
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