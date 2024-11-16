أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.‏

Advertisement