عاجلٌ جداً.. "هجمات كل ساعتين" في لبنان وهذا ما قررته إسرائيل!

قالت القناة الـ"12" الإسرائيليّة، اليوم السبت، إنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قرّرت زيادة عدد العمليات العسكرية في لبنان لتوجيه رسالة إلى "حزب الله" في محاولة لإجباره على المُوافقة على التسوية المطروحة لوقف إطلاق النار.

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وأشارت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قرّر عدم الدخول في حرب استنزاف تستمرُّ أشهراً في لبنان، وأضافت: "لذلك، وبينما كانت المفاوضات بوساطة أميركية جارية، تحول الجيش الإسرائيلي إلى سياسة الهجوم على موجات مدتها ساعتين. بمعنى آخر، فإنّ كل ساعتين ستشنّ طائرات سلاح الجو هجمات في لبنان".

وأوضحت القناة أن تل أبيب تنتظر ردّ بيروت على المقترح الأميركي بشأن الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن من بين الأمور العريضة التي يتضمنها المقترح بند ينص على أنَّ الجيش اللبناني سيكون الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها العمل في لبنان، وسيتلقى المساعدة للسيطرة على المعابر الحدوديّة"، وأكملت: "بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح زيادة قوات اليونيفيل، ومغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المناطق التي تعمل فيها في جنوب لبنان، كما سيتم تشكيل لجنة للإشراف على آليات تنفيذ القرار الأممي 1701".