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لبنان

مجزرة جديدة.. 6 شهداء في الخريبة بينهم أطفال!

Lebanon 24
16-11-2024 | 13:08
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، وذلك جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الخريبة - جنوب لبنان.
 
وذكرت الوزارة أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة 11 شخصاً بجروح بينهم 5 أطفال، 2 منهم بحال خطرة.
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