مجزرة جديدة.. 6 شهداء في الخريبة بينهم أطفال!

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، وذلك جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الخريبة - جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة 11 شخصاً بجروح بينهم 5 أطفال، 2 منهم بحال خطرة.