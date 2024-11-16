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لبنان

"أموال" ستصلُ إلى لبنانيين.. وزارة تعلن التاريخ

Lebanon 24
16-11-2024 | 13:30
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية للمستفيدين من برنامج "أمان" في بيان، أنه "سيتمّ تحويل المساعدة الشهريّة لـ166,772 أسرة لبنانيّة مستفيدة من برنامج أمان، إبتداءً من 25 تشرين الثاني 2024، على أن تستمر عمليّة تحويل الأموال لمدّة أسبوعٍ كامل بسبب العدد الكبير من المستفيدين".
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يُذكر أن "برنامج أمان" هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" (بطاقة الشؤون) و"برنامج أمان".

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