"أموال" ستصلُ إلى لبنانيين.. وزارة تعلن التاريخ

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يُذكر أن "برنامج أمان" هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" (بطاقة الشؤون) و"برنامج أمان".