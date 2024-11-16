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لبنان

"فجرٌ مُشتعل".. إشتباكات عنيفة في الخيام وغارات على بلدات جنوبية!

Lebanon 24
16-11-2024 | 23:54
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شهدت مناطق عديدة في جنوب لبنان، فجر اليوم الأحد، سلسلة هجمات إسرائيلية نفذتها طائرات سلاح الجو.
 
وذكرت المصادر الميدانية أنّ الغارات الجوية طالت في الجنوب بلدات رومين، الخيام، مرجعيون، فيما استهدف الطيران الحربي في البقاع بلدة سُحمر.
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وتأتي هذه الغارات إثر هجمات ليلية مكثفة شنها جيش العدو على بلدات جنوبية عديدة منها عربصاليم، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، حانين، كفرتبينت، أنصار، المحمودية، سهل عدلون وغيرها من المناطق.
 
 
اشتباكات في الخيام
 
 
إلى ذلك، شهدت منطقة الخيام اشتباكاتٍ عنيفة وضارية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وقد سُمعت أصوات القذائف والرشقات النارية في البلدات المُحاذية.
 
 
وتزامنت الإشتباكات مع قصفٍ مدفعي ثقيل وغارات جوية عنيفة طالت البلدة وذلك وسط تحليقٍ مُكثف للطائرات المُسيّرة المُعادية في أجواء المنطقة.
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