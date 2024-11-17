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لبنان

لصوص داخل الضاحية.. وهذا ما فعله "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2024 | 01:30
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رغم الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي شهدتها خلال الأيام الماضية، حافظ "حزب الله" داخل الضاحية الجنوبية لبيروت على انتشارٍ لعناصر تابعة له بغية حماية الممتلكات من أي سرقات خصوصاً خلال فترة الليل.
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وتبيّن أن هناك عناصر من الحزب يتواجدون في مختلف أحياء الضاحية ويتوزعون ضمن نقاط معينة لا يمكن حصرها، وذلك بهدف تأمين حماية للمباني خصوصاً الداخلية منها.
 
الأمرُ هذا رحّب به سكان من الضاحية يقطنون خارجها حالياً بسبب القصف، معتبرين أن هذه الخطوة، رغم أنها خطيرة على الكثيرين، إلا أنها توفر حماية للممتلكات والمباني التي لم تتعرّض للاعتداءات الإسرائيليّة.
 
وقال مصدر معني إنه "تم إغلاق عدد من مداخل المنطقة ومخارجها باستخدام السواتر الحديد في إطار الحد من جرائم السرقة التي تصاعدت أخيرا في شكل ملحوظ"، موضحاً أن "مجموعات من اللصوص تستغل حالة الفوضى الناتجة من القصف المستمر لتنفيذ عمليات سرقة تستهدف منازل المواطنين ومحالهم التجارية. وللتعامل مع هذه الظاهرة، تم تقليل عدد نقاط الدخول والخروج، مما يسهل مراقبة الحركة وضبط الوضع الأمني".
 
ولفت إلى أن هذه التدابير موقتة وستستمر حتى استقرار الأوضاع، لضمان حماية ممتلكات السكان والحفاظ على سلامتهم".
 
وقال مصدر امني أن "اللصوص يعمدون  إلى سرقة كل ما تيسر من داخل المنازل أو المحال التجارية".
 
ولا تقتصر السرقات على أثاث المنازل أو الأموال الموجودة بداخلها بل تعدتها إلى سرقة الأسلاك الكهربائية وشبكات الانترنت والهاتف ومضخات المياه وألواح الطاقة الشمسية وكل ما يمكن ان يتيسر من حديد ومعادن يمكن الاستفادة منها لبيعها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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