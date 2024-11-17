هجمات "حزب الله" ستزداد ضدّ "مدينة حيوية"

قالت مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله" حاول من خلال سلسلة عملياته التي طالت مدينة حيفا، أمس السبت، الرّد على القصف الإسرائيلي المتزايد الذي يطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك كتثبيت لمعادلة واضحة أساسها "الضاحية مقابل حيفا".

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وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يُصعّد الحزب من هجماته على المدينة للضغط العسكري من جهة ولإيصال رسالة واضحة أساسها أن ما يُقابل الضاحية هو مدينة حيوية لإسرائيل وتحتوي على مراكز وقواعد عسكرية مهمة.