Advertisement

لبنان

هجمات "حزب الله" ستزداد ضدّ "مدينة حيوية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1279453-638674310655197290.jpg
Doc-P-1279453-638674310655197290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله" حاول من خلال سلسلة عملياته التي طالت مدينة حيفا، أمس السبت، الرّد على القصف الإسرائيلي المتزايد الذي يطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك كتثبيت لمعادلة واضحة أساسها "الضاحية مقابل حيفا".
Advertisement
 
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يُصعّد الحزب من هجماته على المدينة للضغط العسكري من جهة ولإيصال رسالة واضحة أساسها أن ما يُقابل الضاحية هو مدينة حيوية لإسرائيل وتحتوي على مراكز وقواعد عسكرية مهمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-11-17
04:55 | 2024-11-17
07:48 | 2024-11-17
07:38 | 2024-11-17
07:31 | 2024-11-17
07:16 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24