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لبنان

بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2024 | 02:15
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عُلِم أنَّ قوافل جديدة من النازحين اللبنانيين انتقلت إلى العراق مؤخراً حيث سيجري توزيعهم على عددٍ من مناطق هناك مثل ديالا وكربلاء وبغداد.
 
وحالياً، فإن تلك القوافل مضمونة من حيث الوصول وتحديد الوجهات، كما أنها تضمّ عشرات اللبنانيين من مختلف الأعمار، بينما تكلفة الإنتقال إلى هناك لا تتجاوز الـ200 دولاراً عبر البر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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