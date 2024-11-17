بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة

عُلِم أنَّ قوافل جديدة من النازحين اللبنانيين انتقلت إلى العراق مؤخراً حيث سيجري توزيعهم على عددٍ من مناطق هناك مثل ديالا وكربلاء وبغداد.

وحالياً، فإن تلك القوافل مضمونة من حيث الوصول وتحديد الوجهات، كما أنها تضمّ عشرات اللبنانيين من مختلف الأعمار، بينما تكلفة الإنتقال إلى هناك لا تتجاوز الـ200 دولاراً عبر البر.